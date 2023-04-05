Мурашко (Григорьева) Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашко (Григорьева) Лариса Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1891

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1891

Отец: Григорьев Виктор Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Мурашко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьевмурашко Алексей АфонасьевичНиколаевич

Отец ребёнка: Мурашко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Агнесса Афанасьевна

Отец ребёнка: Григорьев Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Юрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Григорьев Афанасий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Афанасий Ефимович

Смерть
1946
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