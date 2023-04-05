Мурашко (Григорьева) Лариса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1891
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1891
Отец: Григорьев Виктор Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Мурашко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьевмурашко Алексей АфонасьевичНиколаевич
Отец ребёнка: Мурашко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Агнесса Афанасьевна
Отец ребёнка: Григорьев Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Юрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Григорьев Афанасий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946