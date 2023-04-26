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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Федотова Христина Григорьевна
Отец ребёнка: Д. Окуловка Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Д. Окуловка Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Галаева Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Д. Окуловка Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Д. Окуловка Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Д. Окуловка Григорий Акимович
Смерть
Неизвестно