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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Федотова Христина Григорьевна

Отец ребёнка: Д. Окуловка Григорий Акимович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Д. Окуловка Григорий Акимович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Галаева Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Д. Окуловка Григорий Акимович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Д. Окуловка Григорий Акимович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Акимов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Д. Окуловка Григорий Акимович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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