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Галаева Ирина Григорьевна

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

20.08.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Д. Окуловка Григорий Акимович

Мать: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.02.1870

Муж: Галаев Степан Федорович

Рождение ребёнка
01.12.1872

Сын: Галаев Наум Степанович

Отец ребёнка: Галаев Степан Федорович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1875

Сын: Галаев Иван Степанович

Отец ребёнка: Галаев Степан Федорович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кузнецова Евдокия Галаева

Отец ребёнка: Галаев Степан Федорович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1891

Дочь: Асташина Наталья Галаева

Отец ребёнка: Галаев Степан Федорович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.08.1898
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: рак желудка
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