Галаева Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти20.08.1898
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Д. Окуловка Григорий Акимович
Мать: ?
Бракосочетание
02.02.1870
Рождение ребёнка
01.12.1872
Отец ребёнка: Галаев Степан Федорович
Рождение ребёнка
21.01.1875
Отец ребёнка: Галаев Степан Федорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кузнецова Евдокия Галаева
Отец ребёнка: Галаев Степан Федорович
Рождение ребёнка
29.07.1891
Дочь: Асташина Наталья Галаева
Отец ребёнка: Галаев Степан Федорович
Смерть
20.08.1898
Причина смерти: рак желудка