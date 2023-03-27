Тольков (Баранова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тольков (Баранова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Павел

Мать: Баранова Феактиста

Рождение ребёнка
01.05.1942

Дочь: Грызунова Нина

Отец ребёнка: Тольков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тольков Василий

Смерть
Неизвестно
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