Баранова Феактиста — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Феактиста

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Баранов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Баранов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Баранов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Иван

Отец ребёнка: Баранов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравина Екатерина

Отец ребёнка: Баранов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тольков Ольга

Отец ребёнка: Баранов Павел

Смерть
Неизвестно