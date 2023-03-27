Баранова Феактиста
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Баранов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Баранов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Баранов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Иван
Отец ребёнка: Баранов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравина Екатерина
Отец ребёнка: Баранов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тольков Ольга
Отец ребёнка: Баранов Павел
Смерть
Неизвестно