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Криворучко Феврония Степановна

Место рождения

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
1889

Сын: Криворучко Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Бракосочетание
До 1889

Муж: Криворучко Афанасий Васильевич

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
28.12.1891

Дочь: Ульяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
13.03.1893

Дочь: Худолеева Дарья Афанасьевна

Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич

Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1897

Сын: Криворучко Арсений Афанасьевич

Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич

Российская империя Таврическая губ.,Мелитопольского уезда с.Пискошено / Украина Запорожская обл.,Весёловский р-н /
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Демидова Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино.
Смерть
Неизвестно
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