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Криворучко Афанасий Васильевич

Место рождения

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Криворучко Василий Сидорович

Мать: Криворучко Фекла Степановна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
1889

Сын: Криворучко Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Бракосочетание
До 1889

Жена: Криворучко Феврония Степановна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
28.12.1891

Дочь: Ульяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
13.03.1893

Дочь: Худолеева Дарья Афанасьевна

Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна

Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1897

Сын: Криворучко Арсений Афанасьевич

Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна

Российская империя Таврическая губ.,Мелитопольского уезда с.Пискошено / Украина Запорожская обл.,Весёловский р-н /
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Демидова Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино.
Иммиграция
1922
Китай г.Харбин
В 1935г. вернулся в СССР г.Куйбышев / Самара /
Реабилитация осужденного
?.04.1958
СССР г.Куйбышев / Самара /
Военным трибуналом ПриВО
Работа или профессия
Неизвестно
Российская империя
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
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