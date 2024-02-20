Демидова (Криворучко) Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Криворучко) Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино.

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Криворучко Афанасий Васильевич

Мать: Криворучко Феврония Степановна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Константин Филиппович (Филимонович)

Отец ребёнка: Демидов Филипп (Филимон)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Николай Филиппович (Филимонович)

Отец ребёнка: Демидов Филипп (Филимон)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Филипп (Филимон)

Эмиграция
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бразилия г.Сан - Пауло
Похороны
Неизвестно
Бразилия г. Сан - Пауло
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