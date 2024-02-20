Демидова (Криворучко) Анастасия Афанасьевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино.
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Константин Филиппович (Филимонович)
Отец ребёнка: Демидов Филипп (Филимон)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Николай Филиппович (Филимонович)
Отец ребёнка: Демидов Филипп (Филимон)
Бракосочетание
Неизвестно
Эмиграция
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бразилия г.Сан - Пауло
Похороны
Неизвестно
Бразилия г. Сан - Пауло