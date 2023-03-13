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Подрядовъ Андрей
Подрядовъ Андрей
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Древо
Место рождения
Орловка
Дата рождения
1778
Пол
Мужской
Отец
Подрядовъ Терентий
1746 г.р.
Мать
Подрядова Анна Сергеева
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Подрядовъ Терентий
Мать:
Подрядова Анна Сергеева
Орловка
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