Подрядова Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова Анна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Терентий

Рождение ребёнка
1767

Сын: Подрядовъ Герасимъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Терентий

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Подрядова) Агафья

Отец ребёнка: Подрядовъ Терентий

Рождение ребёнка
1778

Сын: Подрядовъ Андрей

Отец ребёнка: Подрядовъ Терентий

Рождение ребёнка
1781

Сын: Подрядовъ Данила

Отец ребёнка: Подрядовъ Терентий

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