Подрядова Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Терентий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Подрядовъ Герасимъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Терентий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Подрядова) Агафья
Отец ребёнка: Подрядовъ Терентий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Подрядовъ Андрей
Отец ребёнка: Подрядовъ Терентий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Подрядовъ Данила
Отец ребёнка: Подрядовъ Терентий