Мирмович (Сорина) Рася Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти02.05.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мирмович Лизавета Израилевна
Отец ребёнка: Мирмович Моисей-Израиль Гилькович
Захарино, Хиславичский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
21.12.1921
Сын: Мирмович Давид Израилевич
Отец ребёнка: Мирмович Моисей-Израиль Гилькович
Захарино, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Мирмович Моисей-Израиль Гилькович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1942
Захарино, Хиславичский район, Смоленская область, Россия
Убита в своем доме. Холокост