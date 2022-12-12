Мирмович (Сорина) Рася Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирмович (Сорина) Рася Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

02.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мирмович Лизавета Израилевна

Отец ребёнка: Мирмович Моисей-Израиль Гилькович

Захарино, Хиславичский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
21.12.1921

Сын: Мирмович Давид Израилевич

Отец ребёнка: Мирмович Моисей-Израиль Гилькович

Захарино, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1929

Сын: Мирмович Гиля Моисеевич

Отец ребёнка: Мирмович Моисей-Израиль Гилькович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирмович Моисей-Израиль Гилькович

Смерть
02.05.1942
Захарино, Хиславичский район, Смоленская область, Россия
Убита в своем доме. Холокост
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