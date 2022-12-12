Мирмович Моисей-Израиль Гилькович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирмович Моисей-Израиль Гилькович

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Место рождения

украина

Дата рождения

1887

Дата смерти

02.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

украина
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мирмович Лизавета Израилевна

Мать ребёнка: Мирмович Рася Давидовна

Захарино, Хиславичский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
21.12.1921

Сын: Мирмович Давид Израилевич

Мать ребёнка: Мирмович Рася Давидовна

Захарино, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1929

Сын: Мирмович Гиля Моисеевич

Мать ребёнка: Мирмович Рася Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирмович Рася Давидовна

Смерть
02.05.1942
Захарино, Хиславичский район, Смоленская область, Россия
Расстрелян в своем доме. Холокост
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