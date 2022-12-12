Мирмович Моисей-Израиль Гилькович
Место рожденияукраина
Дата рождения1887
Дата смерти02.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
украина
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мирмович Лизавета Израилевна
Мать ребёнка: Мирмович Рася Давидовна
Захарино, Хиславичский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
21.12.1921
Сын: Мирмович Давид Израилевич
Мать ребёнка: Мирмович Рася Давидовна
Захарино, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Мирмович Рася Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирмович Рася Давидовна
Смерть
02.05.1942
Захарино, Хиславичский район, Смоленская область, Россия
Расстрелян в своем доме. Холокост