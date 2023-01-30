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Поклонцев Владимир Иванович

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

16.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
18.09.1993

Жена: Поклонцева (Черникова) Елена Александровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.08.1994

Сын: Поклонцев Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Поклонцева (Черникова) Елена Александровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.04.2009

Дочь: Поклонцева Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Поклонцева (Черникова) Елена Александровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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