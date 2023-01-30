Поклонцев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения16.07.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.09.1993
Рождение ребёнка
22.08.1994
Сын: Поклонцев Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Поклонцева (Черникова) Елена Александровна
Рождение ребёнка
21.04.2009
Дочь: Поклонцева Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Поклонцева (Черникова) Елена Александровна