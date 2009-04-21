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Поклонцева Дарья Владимировна
Поклонцева Дарья Владимировна
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Место рождения
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
Дата рождения
21.04.2009
Пол
Женский
Отец
Поклонцев Владимир Иванович
1971 г.р.
Мать
Поклонцева (Черникова) Елена Александровна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2009
Отец:
Поклонцев Владимир Иванович
Мать:
Поклонцева Елена Александровна
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
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