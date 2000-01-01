Королев Евгений Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1916
Дата смерти01.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1941
Сын: Королев Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Королева Анна Петровна
Рождение ребёнка
20.02.1966
Дочь: Степаненко Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Королева Анна Петровна
Смерть
01.01.1990