Королев Евгений Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Евгений Кузьмич

Королев Евгений Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1916

Дата смерти

01.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1941

Сын: Королев Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Королева Анна Петровна

Рождение ребёнка
20.02.1966

Дочь: Степаненко Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Королева Анна Петровна

Смерть
01.01.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close