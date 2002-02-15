Королева (Пустовойт) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Пустовойт) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1922

Дата смерти

15.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1941

Сын: Королев Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Королев Евгений Кузьмич

Рождение ребёнка
20.02.1966

Дочь: Степаненко Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Королев Евгений Кузьмич

Смерть
15.02.2002
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