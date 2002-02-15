Королева (Пустовойт) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1922
Дата смерти15.02.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1941
Сын: Королев Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Королев Евгений Кузьмич
Рождение ребёнка
20.02.1966
Дочь: Степаненко Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Королев Евгений Кузьмич
Смерть
15.02.2002