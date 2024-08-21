Сазановец Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сазановец) Елена
Отец ребёнка: Сазановец Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сазановец) Нина
Отец ребёнка: Сазановец Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазановец Валерий
Отец ребёнка: Сазановец Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазановец Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова (Сазановец) Валентина
Отец ребёнка: Сазановец Александр