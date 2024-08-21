Сазановец Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазановец Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сазановец) Елена

Отец ребёнка: Сазановец Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сазановец) Нина

Отец ребёнка: Сазановец Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазановец Валерий

Отец ребёнка: Сазановец Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазановец Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова (Сазановец) Валентина

Отец ребёнка: Сазановец Александр

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