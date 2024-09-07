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Шипицин Иван Андриянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1904

Дата смерти

09.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1904

Отец: Шипицын Адриян Севастьянович

Мать: Шипицына (Качесова) Пелагея Семёновна

Воспреемники Той же деревни крестьянинъ Михаилъ Захаріевъ Шипицынъ и села Крупяшкаго крестьянская жена Анна Симеонова Пономарева .
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипиицина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шипицина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипицин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Шипицина Анастасия

Военная служба
05.05.1941
Наименование военкомата Горьковский РВК, Омская обл., Горьковский р-н Дата призыва Горьковский РВК, Омская обл., Горьковский р-н Дата призыва 05.08.1941 Воинское звание сержант Последнее место слу... Показать все
Смерть
09.05.1943
Хитрово, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Дата рождения __.__.1904 Место рождения Омская обл., Горьковский р-н, д. Крутиха Наименование военкомата Горьковский РВК, Омская обл., Горьковский р-н Дата призыва Горьковский РВК, Омская обл., Гор... Показать все

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