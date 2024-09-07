Шипицин Иван Андриянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1904
Дата смерти09.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1904
Воспреемники Той же деревни крестьянинъ Михаилъ Захаріевъ Шипицынъ и села Крупяшкаго крестьянская жена Анна Симеонова Пономарева .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипиицина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шипицина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипицин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Шипицина Анастасия
Военная служба
05.05.1941
Наименование военкомата Горьковский РВК, Омская обл., Горьковский р-н Дата призыва Горьковский РВК, Омская обл., Горьковский р-н Дата призыва 05.08.1941 Воинское звание сержант Последнее место слу... Показать все
Смерть
09.05.1943
Хитрово, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Дата рождения __.__.1904 Место рождения Омская обл., Горьковский р-н, д. Крутиха Наименование военкомата Горьковский РВК, Омская обл., Горьковский р-н Дата призыва Горьковский РВК, Омская обл., Гор... Показать все