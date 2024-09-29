Шипицына (Качесова) Пелагея Семёновна
Место рождения
Дата рождения01.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
01.10.1878
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №28, стр. 34 Рождение Пелагея 01.10.1878 Крестьянинъ дер . Сибир ской Саргатки Сѵмеонъ Павловъ Качесовъ и закон ная жена его Аѳанасія Стефанова ; оба правос... Показать все
Бракосочетание
02.02.1900 ст.
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №368, стр. 178 Деревни Крутихи жестьянинъ Адріанъ севастьянович Шипицынъ, православный хомест,20. Деревни Сибирская Саргатка крестьянская дочь, Пелагія Симе... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1900 ст.
Дочь: Шипицина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шипицын Адриян Севастьянович
Воспреемники Крестьянин той же деревни Михаил Захарьевич Шипицин и крестьянская девица Феодосия Севастьяновна Шипицина Запись ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №368, стр. 165
Рождение ребёнка
15.04.1904
Сын: Шипицын Иоанн Андриянович
Отец ребёнка: Шипицын Адриян Севастьянович
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №430, стр. 315
Рождение ребёнка
15.04.1904
Отец ребёнка: Шипицын Адриян Севастьянович
Воспреемники Той же деревни крестьянинъ Михаилъ Захаріевъ Шипицынъ и села Крупяшкаго крестьянская жена Анна Симеонова Пономарева .
Рождение ребёнка
14.09.1911
Дочь: Попова Надежда Андрияновна
Отец ребёнка: Шипицын Адриян Севастьянович
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №977, стр. 41
Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.
Отец ребёнка: Шипицын Адриян Севастьянович
Смерть
Неизвестно