Шипицына (Качесова) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына (Качесова) Пелагея Семёновна

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Место рождения

Сибирская Саргатка, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

01.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1878

Отец: Качесов Сѵмеонъ Павловъ

Мать: Качесова Аѳанасія Стефанова

Сибирская Саргатка, Омский округ, Сибирский край
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №28, стр. 34 Рождение Пелагея 01.10.1878 Крестьянинъ дер . Сибир ской Саргатки Сѵмеонъ Павловъ Качесовъ и закон ная жена его Аѳанасія Стефанова ; оба правос... Показать все
Бракосочетание
02.02.1900 ст.

Муж: Шипицын Адриян Севастьянович

Крутиха, Горьковский муниципальный район, Омская область
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №368, стр. 178 Деревни Крутихи жестьянинъ Адріанъ севастьянович Шипицынъ, православный хомест,20. Деревни Сибирская Саргатка крестьянская дочь, Пелагія Симе... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1900 ст.

Дочь: Шипицина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шипицын Адриян Севастьянович

Крутиха, Горьковский муниципальный район, Омская область
Воспреемники Крестьянин той же деревни Михаил Захарьевич Шипицин и крестьянская девица Феодосия Севастьяновна Шипицина Запись ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №368, стр. 165
Рождение ребёнка
15.04.1904

Сын: Шипицын Иоанн Андриянович

Отец ребёнка: Шипицын Адриян Севастьянович

Крутиха, Горьковский муниципальный район, Омская область
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №430, стр. 315
Рождение ребёнка
15.04.1904

Сын: Шипицин Иван Андриянович

Отец ребёнка: Шипицын Адриян Севастьянович

Воспреемники Той же деревни крестьянинъ Михаилъ Захаріевъ Шипицынъ и села Крупяшкаго крестьянская жена Анна Симеонова Пономарева .
Рождение ребёнка
14.09.1911

Дочь: Попова Надежда Андрияновна

Отец ребёнка: Шипицын Адриян Севастьянович

Крутиха, Горьковский муниципальный район, Омская область
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №977, стр. 41
Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.

Сын: Шипицин Яков Андриянович

Отец ребёнка: Шипицын Адриян Севастьянович

Крутиха, Горьковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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