Лысенко Дмитрий Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1921
Мать ребёнка: Лысенко Наталья Ивановна
Крюково, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Лысенко Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно
Баюновские Ключи, Первомайский муниципальный район, Алтайский край