Лысенко Дмитрий Епифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Дмитрий Епифанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1921

Сын: Лысенко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Лысенко Наталья Ивановна

Крюково, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Лысенко Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Баюновские Ключи, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
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