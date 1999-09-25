Бухвалов Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1937
Дата смерти25.09.1999
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1937
Отец: Бухвалов Иван Иванович
Мать: Скорюпина Елена
Рождение ребёнка
30.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Раиса Алексеевна
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
25.09.1999