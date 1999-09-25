Бухвалов Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухвалов Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1937

Дата смерти

25.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1937

Отец: Бухвалов Иван Иванович

Мать: Скорюпина Елена

Рождение ребёнка
30.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Раиса Алексеевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
25.09.1999
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