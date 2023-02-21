Климова Раиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1937
Дата смерти19.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1937
Отец: Климов Алексей
Мать: Обухова Оня
Рождение ребёнка
30.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухвалов Евгений Иванович
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
19.01.1985