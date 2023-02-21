Климова Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Раиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1937

Дата смерти

19.01.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1937

Отец: Климов Алексей

Мать: Обухова Оня

Рождение ребёнка
30.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухвалов Евгений Иванович

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
19.01.1985
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