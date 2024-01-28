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Улезькова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Яков Ефимович

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Улезьков Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Улезьков Яков Ефимович

Смерть
Неизвестно

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