Охонько (Горлач) Матрона Артемовна
Место рождения
Дата рождения28.03.1857
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1857
Отец: Горлач Артемий Кириллович
Мать: Горлач Елена Даниловна
Бракосочетание
18.01.1876
Рождение ребёнка
21.08.1878
Сын: Охонько Афанасий Иосифович
Отец ребёнка: Охонько Иосиф Семенович
Рождение ребёнка
17.12.1879
Сын: Охонько Игнатий Иосифович
Отец ребёнка: Охонько Иосиф Семенович
Рождение ребёнка
24.10.1881
Сын: Охонько Дмитрий Иосифович
Отец ребёнка: Охонько Иосиф Семенович
Рождение ребёнка
18.07.1885
Отец ребёнка: Охонько Иосиф Семенович
Рождение ребёнка
25.05.1893
Отец ребёнка: Охонько Иосиф Семенович
Рождение ребёнка
23.01.1896
Дочь: Охонько Ксения Иосифовна
Отец ребёнка: Охонько Иосиф Семенович