Охонько (Горлач) Матрона Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Горлач) Матрона Артемовна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

28.03.1857

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1857

Отец: Горлач Артемий Кириллович

Мать: Горлач Елена Даниловна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1876

Муж: Охонько Иосиф Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1878

Сын: Охонько Афанасий Иосифович

Отец ребёнка: Охонько Иосиф Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1879

Сын: Охонько Игнатий Иосифович

Отец ребёнка: Охонько Иосиф Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1881

Сын: Охонько Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Охонько Иосиф Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.07.1885

Сын: Охонько Илья Иосифович

Отец ребёнка: Охонько Иосиф Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1893

Сын: Охонько Иван Иосифович

Отец ребёнка: Охонько Иосиф Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1896

Дочь: Охонько Ксения Иосифовна

Отец ребёнка: Охонько Иосиф Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область

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