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Охонько Дмитрий Иосифович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

24.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1881

Отец: Охонько Иосиф Семенович

Мать: Охонько Матрона Артемовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
26.10.1908

Жена: Охонько Мелания Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1909

Сын: Охонько Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Охонько Мелания Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.08.1911

Сын: Охонько Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Охонько Мелания Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.04.1913

Дочь: Охонько Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Охонько Мелания Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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