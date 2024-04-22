Охонько Дмитрий Иосифович
Место рождения
Дата рождения24.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1881
Отец: Охонько Иосиф Семенович
Бракосочетание
26.10.1908
Жена: Охонько Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1909
Мать ребёнка: Охонько Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1911
Сын: Охонько Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Охонько Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1913
Дочь: Охонько Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Охонько Мелания Ивановна
Смерть
Неизвестно