Охонько Иосиф Семенович
Место рождения
Дата рождения02.11.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1851
Бракосочетание
18.01.1876
Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1878
Сын: Охонько Афанасий Иосифович
Мать ребёнка: Охонько Матрона Артемовна
Рождение ребёнка
17.12.1879
Сын: Охонько Игнатий Иосифович
Мать ребёнка: Охонько Матрона Артемовна
Рождение ребёнка
24.10.1881
Сын: Охонько Дмитрий Иосифович
Мать ребёнка: Охонько Матрона Артемовна
Рождение ребёнка
18.07.1885
Мать ребёнка: Охонько Матрона Артемовна
Рождение ребёнка
25.05.1893
Мать ребёнка: Охонько Матрона Артемовна
Рождение ребёнка
23.01.1896
Дочь: Охонько Ксения Иосифовна
Мать ребёнка: Охонько Матрона Артемовна
Смерть
Неизвестно