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Охонько Иосиф Семенович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

02.11.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1851

Отец: Охонько Семен Семенович

Мать: Охонько Мария Лаврентьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1876

Жена: Охонько Матрона Артемовна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1878

Сын: Охонько Афанасий Иосифович

Мать ребёнка: Охонько Матрона Артемовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1879

Сын: Охонько Игнатий Иосифович

Мать ребёнка: Охонько Матрона Артемовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1881

Сын: Охонько Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Охонько Матрона Артемовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.07.1885

Сын: Охонько Илья Иосифович

Мать ребёнка: Охонько Матрона Артемовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1893

Сын: Охонько Иван Иосифович

Мать ребёнка: Охонько Матрона Артемовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1896

Дочь: Охонько Ксения Иосифовна

Мать ребёнка: Охонько Матрона Артемовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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