Мозжерина (--) Гликерия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжерина (--) Гликерия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозжерин Федор Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Ермилова (Мозжерина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мозжерин Федор Ефремович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.1895

Сын: Мозжерин Иван Федорович

Отец ребёнка: Мозжерин Федор Ефремович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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