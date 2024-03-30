Мозжерина (--) Гликерия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ермилова (Мозжерина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Мозжерин Федор Ефремович
Рождение ребёнка
11.04.1895
Отец ребёнка: Мозжерин Федор Ефремович
Смерть
Неизвестно