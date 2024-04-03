Петрова Федосья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Архип Андреев
Рождение ребёнка
01.03.1792
Дочь: (Петрова) Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Петров Архип Андреев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Петрова) Марфа Архипова
Отец ребёнка: Петров Архип Андреев
Смерть
Неизвестно