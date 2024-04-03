Петрова Федосья Андреева 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Федосья Андреева

Петрова Федосья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Архип Андреев

Рождение ребёнка
01.03.1792

Дочь: (Петрова) Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Петров Архип Андреев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Петрова) Марфа Архипова

Отец ребёнка: Петров Архип Андреев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.