Петров Архип Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Петров Андрей Нефедов
Мать: Петрова Дарья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Федосья Андреева
Рождение ребёнка
01.03.1792
Дочь: (Петрова) Евдокия Архиповна
Мать ребёнка: Петрова Федосья Андреева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Петрова) Марфа Архипова
Мать ребёнка: Петрова Федосья Андреева
Смерть
Неизвестно