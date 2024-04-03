Петров Архип Андреев 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Архип Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Петров Андрей Нефедов

Мать: Петрова Дарья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Федосья Андреева

Рождение ребёнка
01.03.1792

Дочь: (Петрова) Евдокия Архиповна

Мать ребёнка: Петрова Федосья Андреева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Петрова) Марфа Архипова

Мать ребёнка: Петрова Федосья Андреева

Смерть
Неизвестно

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