Замиралов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Замиралов Алексей Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Замиралов Иосиф Солдат Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно