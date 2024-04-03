Акранович (Бобрович) Рахиль Борисовна (Берковна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акранович (Бобрович) Рахиль Борисовна (Берковна)

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

14.01.1900

Дата смерти

05.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1900

Отец: Бобрович Борис (Берк) Константинович

Мать: Бобрович Мария Моисеевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
27.07.1931

Дочь: Соколова Раиса Зиновьевна

Отец ребёнка: Акранович Зиновий Фадеевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
07.10.1936

Дочь: Богорад Мира Зиновьевна

Отец ребёнка: Акранович Зиновий Фадеевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
город Новокузнецк (бывший Сталинск)
Рождение ребёнка
09.06.1938

Сын: Акронович Борис Зиновьевич

Отец ребёнка: Акранович Зиновий Фадеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.07.1940

Дочь: Сушко Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Акранович Зиновий Фадеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акранович Зиновий Фадеевич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
05.12.1975
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
1975
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
г. Новосибирск, Заельцовское кладбище
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