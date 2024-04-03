Акранович (Бобрович) Рахиль Борисовна (Берковна)
Место рождения
Дата рождения14.01.1900
Дата смерти05.12.1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1900
Рождение ребёнка
27.07.1931
Дочь: Соколова Раиса Зиновьевна
Отец ребёнка: Акранович Зиновий Фадеевич
Рождение ребёнка
07.10.1936
Дочь: Богорад Мира Зиновьевна
Отец ребёнка: Акранович Зиновий Фадеевич
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
город Новокузнецк (бывший Сталинск)
Рождение ребёнка
09.06.1938
Сын: Акронович Борис Зиновьевич
Отец ребёнка: Акранович Зиновий Фадеевич
Рождение ребёнка
30.07.1940
Дочь: Сушко Анна Зиновьевна
Отец ребёнка: Акранович Зиновий Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
05.12.1975
Похороны
1975
г. Новосибирск, Заельцовское кладбище