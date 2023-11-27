Акранович Зиновий Фадеевич
Место рождениягород Гродно (Брест-Литовск), Польша (в настоящее время Белоруссия)
Дата рождения20.09.1885
Дата смерти09.09.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1885
Отец: Акранович Фадей Захарович
Мать: Акранович Анна Исаевна
город Гродно (Брест-Литовск), Польша (в настоящее время Белоруссия)
Рождение ребёнка
1914
Сын: Акранович Михаил Зиновьевич
Мать ребёнка: Акранович Полина Михайловна
Рождение ребёнка
05.09.1918
Сын: Акранович Леонид Зиновьевч
Мать ребёнка: Акранович Полина Михайловна
город Боготол
Рождение ребёнка
27.07.1931
Дочь: Соколова Раиса Зиновьевна
Мать ребёнка: Акранович Рахиль Борисовна
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
07.10.1936
Дочь: Богорад Мира Зиновьевна
Мать ребёнка: Акранович Рахиль Борисовна
город Новокузнецк (бывший Сталинск)
Рождение ребёнка
09.06.1938
Сын: Акронович Борис Зиновьевич
Мать ребёнка: Акранович Рахиль Борисовна
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
30.07.1940
Дочь: Сушко Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Акранович Рахиль Борисовна
Новосибирск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
по профессии жестянщик (делал жестяные изделия), позже партия отправила на поднятие сельского хозяйства и его назначен председателем СовХоза
Смерть
09.09.1959
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
г. Новосибирск, Заельцовское кладбище