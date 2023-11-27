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Акранович Зиновий Фадеевич

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Место рождения

город Гродно (Брест-Литовск), Польша (в настоящее время Белоруссия)

Дата рождения

20.09.1885

Дата смерти

09.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1885

Отец: Акранович Фадей Захарович

Мать: Акранович Анна Исаевна

город Гродно (Брест-Литовск), Польша (в настоящее время Белоруссия)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Акранович Михаил Зиновьевич

Мать ребёнка: Акранович Полина Михайловна

Рождение ребёнка
05.09.1918

Сын: Акранович Леонид Зиновьевч

Мать ребёнка: Акранович Полина Михайловна

город Боготол
Рождение ребёнка
27.07.1931

Дочь: Соколова Раиса Зиновьевна

Мать ребёнка: Акранович Рахиль Борисовна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
07.10.1936

Дочь: Богорад Мира Зиновьевна

Мать ребёнка: Акранович Рахиль Борисовна

город Новокузнецк (бывший Сталинск)
Рождение ребёнка
09.06.1938

Сын: Акронович Борис Зиновьевич

Мать ребёнка: Акранович Рахиль Борисовна

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
30.07.1940

Дочь: Сушко Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Акранович Рахиль Борисовна

Новосибирск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акранович Полина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акранович Рахиль Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
по профессии жестянщик (делал жестяные изделия), позже партия отправила на поднятие сельского хозяйства и его назначен председателем СовХоза
Смерть
09.09.1959
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
г. Новосибирск, Заельцовское кладбище
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