Кулик (Шеверда) Феодора Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Шеверда) Феодора Даниловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

26.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1872

Отец: Шеверда Даниил Григорьевич

Мать: Шеверда Мария Кононовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
01.11.1895

Муж: Кулик Антоний Маркович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1896

Сын: Кулик Петр Антонович

Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1898

Сын: Кулик Григорий Антонович

Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.06.1900

Дочь: Кулик Евфросиния Антоновна

Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1902

Сын: Кулик Михаил Антонович

Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: Кулик Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1908

Сын: Кулик Федор Антонович

Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.12.1911

Сын: Кулик Степан Антонович

Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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