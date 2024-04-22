Кулик (Шеверда) Феодора Даниловна
Место рождения
Дата рождения26.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1872
Бракосочетание
01.11.1895
Рождение ребёнка
10.09.1896
Сын: Кулик Петр Антонович
Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович
Рождение ребёнка
03.01.1898
Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович
Рождение ребёнка
18.06.1900
Дочь: Кулик Евфросиния Антоновна
Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович
Рождение ребёнка
17.09.1902
Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: Кулик Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович
Рождение ребёнка
08.02.1908
Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович
Рождение ребёнка
20.12.1911
Отец ребёнка: Кулик Антоний Маркович
Смерть
Неизвестно