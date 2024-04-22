Кулик Антоний Маркович
Место рождения
Дата рождения03.08.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1870
Отец: Кулик Марко Павлович
Мать: Кулик Марфа Федоровна
Бракосочетание
01.11.1895
Жена: Кулик Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
10.09.1896
Сын: Кулик Петр Антонович
Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
03.01.1898
Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
18.06.1900
Дочь: Кулик Евфросиния Антоновна
Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
17.09.1902
Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: Кулик Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
08.02.1908
Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна
Рождение ребёнка
20.12.1911
Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна
Смерть
Неизвестно