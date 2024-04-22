Кулик Антоний Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулик Антоний Маркович

Кулик Антоний Маркович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

03.08.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1870

Отец: Кулик Марко Павлович

Мать: Кулик Марфа Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
01.11.1895

Жена: Кулик Феодора Даниловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1896

Сын: Кулик Петр Антонович

Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1898

Сын: Кулик Григорий Антонович

Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.06.1900

Дочь: Кулик Евфросиния Антоновна

Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1902

Сын: Кулик Михаил Антонович

Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: Кулик Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1908

Сын: Кулик Федор Антонович

Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.12.1911

Сын: Кулик Степан Антонович

Мать ребёнка: Кулик Феодора Даниловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close