Белостоцкий Геннадий Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.11.1923
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белостоцкая Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белостоцкая Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2006