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Белостоцкий Геннадий Михайлович

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Место рождения

Бакалы, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.11.1923

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923

Отец: Белостоцкий Михаил Леонтьевич

Мать: Белостоцкая Мария Ильинична

Бакалы, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белостоцкая Галина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белостоцкая Галина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белостоцкая Галина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2006
Москва, город федерального значения Москва
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