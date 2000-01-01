Астафьева Анастасия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Анастасия Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1904

Дата смерти

10.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Анфиса Степановна

Отец ребёнка: Астафьев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
10.08.1938

Сын: Астафьев Виктор Степанович

Отец ребёнка: Астафьев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
04.06.1941

Сын: Астафьев Николай Степанович

Отец ребёнка: Астафьев Степан Васильевич

Смерть
10.12.1991
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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