Астафьева Анастасия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1904
Дата смерти10.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Анфиса Степановна
Отец ребёнка: Астафьев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1938
Сын: Астафьев Виктор Степанович
Отец ребёнка: Астафьев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.1941
Сын: Астафьев Николай Степанович
Отец ребёнка: Астафьев Степан Васильевич
Смерть
10.12.1991
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область