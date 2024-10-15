Панина (Дворникова) Анна Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Панина (Дворникова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землякова (Панина) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Панин Алексей Павлович

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