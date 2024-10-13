Панин Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения30.03.1921
Дата смерти24.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина (Дворникова) Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землякова (Панина) Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Панина (Дворникова) Анна Алексеевна
Смерть
24.09.1984