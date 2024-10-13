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Панин Алексей Павлович

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Место рождения

Чирковка, Хлебновская волость, Николаевский уезд

Дата рождения

30.03.1921

Дата смерти

24.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1921

Отец: Панин Павел Игнатьевич

Мать: Панина (Лаптева) Акулина Федоровна

Чирковка, Хлебновская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина (Дворникова) Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина (Дворникова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землякова (Панина) Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Панина (Дворникова) Анна Алексеевна

Смерть
24.09.1984

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