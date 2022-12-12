Мухаметзариф Абдрахманов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметзариф Абдрахманов

Мухаметзариф Абдрахманов

avatar

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдрахман Ахтямов

Мать: Гульзяман

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
26.06.1889

Жена: скрыто настройками приватности

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1890

Жена: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1891

Сын: Мухаметгариф Мухаметзарифович

Мать ребёнка: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1893

Дочь: Хубжамал Мухаметзарифовна

Мать ребёнка: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1895

Сын: Абдулхарис Мухаметзарифович

Мать ребёнка: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1897

Сын: Гарифулла Мухаметзарифович

Мать ребёнка: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Гайнильхаят Мухаметзарифовна

Мать ребёнка: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Рождение ребёнка
13.06.1903

Дочь: Махубжахан Мухаметзарифовна

Мать ребёнка: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1905

Сын: Абдулали Мухаметзарифович

Мать ребёнка: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1905

Сын: Зарифулла Мухаметзарифович

Мать ребёнка: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1907

Дочь: Нурбанат Мухаметзарифовна

Мать ребёнка: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1910

Сын: Галиаккари Мухаметзарифович

Мать ребёнка: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1912

Дочь: Уммигульсум Мухаметзарифовна

Мать ребёнка: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close