Гульзяман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульзяман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Гайнижамал Абдрахманова

Отец ребёнка: Абдрахман Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Бибифатыми Абдрахманова

Отец ребёнка: Абдрахман Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1865

Дочь: Бибиасма Абдрахманова

Отец ребёнка: Абдрахман Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1870

Дочь: Бибигазиза Абдрахманова

Отец ребёнка: Абдрахман Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1870

Дочь: Бибисажида Абдрахманова

Отец ребёнка: Абдрахман Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметзариф Абдрахманов

Отец ребёнка: Абдрахман Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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