Гульзяман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Гайнижамал Абдрахманова
Отец ребёнка: Абдрахман Ахтямов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Бибифатыми Абдрахманова
Отец ребёнка: Абдрахман Ахтямов
Рождение ребёнка
28.05.1865
Дочь: Бибиасма Абдрахманова
Отец ребёнка: Абдрахман Ахтямов
Рождение ребёнка
02.10.1870
Дочь: Бибигазиза Абдрахманова
Отец ребёнка: Абдрахман Ахтямов
Рождение ребёнка
02.10.1870
Дочь: Бибисажида Абдрахманова
Отец ребёнка: Абдрахман Ахтямов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абдрахман Ахтямов
Место жительства
Неизвестно