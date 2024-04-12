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Борзов Иван Михайлов
Борзов Иван Михайлов
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Древо
Место рождения
Тараханово
, Ащеринская волость, Рузский уезд
Дата рождения
1704
Дата смерти
После 1705
Пол
Мужской
Отец
Борзов Михаил Леонтьев (Климов)
Около 1663 г.р.
Мать
Борзова Акулина Семенова
1674 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец:
Борзов Михаил Леонтьев (Климов)
Мать:
Борзова Акулина Семенова
Тараханово
, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
После 1705
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