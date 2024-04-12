Борзов Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Иван Михайлов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1705

Пол

Мужской

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

1674 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Борзов Михаил Леонтьев (Климов)

Мать: Борзова Акулина Семенова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
После 1705
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