Аничина Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аничина Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аничин Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Аничин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1902

Сын: Аничин Моисей Сергеевич

Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1904

Дочь: (Аничина) Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1906

Дочь: (Аничина) Александра Ильинична

Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1912

Дочь: (Аничина) Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1913

Дочь: (Аничина) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1916

Сын: Аничин Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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