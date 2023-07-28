Аничина Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
16.02.1902
Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
27.06.1904
Дочь: (Аничина) Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
04.11.1906
Дочь: (Аничина) Александра Ильинична
Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
15.03.1912
Дочь: (Аничина) Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
31.05.1913
Дочь: (Аничина) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
10.01.1916
Отец ребёнка: Аничин Илья Сергеевич
Смерть
Неизвестно