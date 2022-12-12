Пономарёв Дмитрий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Дмитрий Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Пономарёв Данила Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1911

Сын: Пономарёв Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Пономарёва Матрёна Васильевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.02.1913

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Пономарёва Матрёна Васильевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Матрёна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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