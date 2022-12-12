Пономарёв Дмитрий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: Пономарёв Данила Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1911
Сын: Пономарёв Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Пономарёва Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
05.02.1913
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Пономарёва Матрёна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно