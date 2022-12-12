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Акулина Тимофеева

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Место рождения

Скотинино, Прудковская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Скотинино, Прудковская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
1814

Муж: Винокуров Никифор Кириллов

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Винокуров Василий Никифоров

Отец ребёнка: Винокуров Никифор Кириллов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Винокуров Афанасий Никифоров

Отец ребёнка: Винокуров Никифор Кириллов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1827

Сын: Винокуров Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Винокуров Никифор Кириллов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Винокуров Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Винокуров Никифор Кириллов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Винокуров Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Винокуров Никифор Кириллов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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