Акулина Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824
Сын: Винокуров Василий Никифоров
Отец ребёнка: Винокуров Никифор Кириллов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Винокуров Афанасий Никифоров
Отец ребёнка: Винокуров Никифор Кириллов
Рождение ребёнка
09.03.1827
Сын: Винокуров Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Винокуров Никифор Кириллов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Винокуров Михаил Никифоров
Отец ребёнка: Винокуров Никифор Кириллов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Винокуров Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Винокуров Никифор Кириллов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно