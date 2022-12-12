Винокуров Никифор Кириллов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Кирилл Кондратьев
Мать: Пелагея Кондратова
Бракосочетание
1814
Жена: Акулина Тимофеева
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824
Сын: Винокуров Василий Никифоров
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Винокуров Афанасий Никифоров
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
09.03.1827
Сын: Винокуров Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Винокуров Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Винокуров Дмитрий Никифоров
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно