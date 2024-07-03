Осокин Дмитрий Владимирович 10.09.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Осокин Дмитрий Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.09.1910 ст.

Дата смерти

08.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910 ст.

Отец: Осокин Владимир Иванович

Мать: Осокина (Аигина) Елизавета Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.07.1934

Жена: Артемова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.04.1936

Сын: Осокин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Артемова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1941

Сын: Осокин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Артемова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.03.1944
Ореховая Горка, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

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