Осокин Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения10.09.1910 ст.
Дата смерти08.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910 ст.
Бракосочетание
15.07.1934
Жена: Артемова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1936
Сын: Осокин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Артемова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Осокин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Артемова Мария Ивановна
Смерть
08.03.1944
Ореховая Горка, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область