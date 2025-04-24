(Чарушина) Валентина Павловна 08.02.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Чарушина) Валентина Павловна

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

08.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1921

Отец: Чарушин Павел Васильевич

Мать: Чарушина (Колотова) Александра Федоровна

Чарушины, город Киров, Кировская область
ЗАГС книги о рождении 1918-1922 Троицкая волость (Р-4072/2/450, 439) №42/08.02/Валентина/Павел Васильев Чарушин+Александра Федорова/д.Чарушины вып 28.02.39, 15.01.38
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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