(Чарушина) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения08.02.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1921
ЗАГС книги о рождении 1918-1922 Троицкая волость (Р-4072/2/450, 439) №42/08.02/Валентина/Павел Васильев Чарушин+Александра Федорова/д.Чарушины вып 28.02.39, 15.01.38
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно