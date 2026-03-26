Михайлова (Помазнюк) Светлана Викторовна
женский, родилась 14.05.1988, Эльдикан, Усть-Майский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
МатьПомазнюк (Амелина) Наталья Алексеевна15.04.1961 г.р.
ОтецПомазнюк Виктор03.04.1949 г.р.
Супруги
Михайлов Михаил04.08.1979 г.р.
Дети
(Михайлова) Алиса27.09.2017 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1988
Эльдикан, Усть-Майский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Михаил
Рождение ребёнка
04.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Михаил
Рождение ребёнка
27.09.2017
Дочь: (Михайлова) Алиса
Отец ребёнка: Михайлов Михаил
Москва, город федерального значения Москва