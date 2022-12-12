Чеботько Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Чеботько Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович
Рождение ребёнка
06.10.1896
Дочь: Пелагия Григорьевна
Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович
Рождение ребёнка
07.08.1898
Сын: Чеботько Матфей Григорьевич
Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович
Рождение ребёнка
23.04.1900
Сын: Чеботько Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович
Рождение ребёнка
12.06.1902
Сын: Чеботько Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович
Рождение ребёнка
12.08.1904
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович
Рождение ребёнка
17.03.1908
Дочь: Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеботько Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович
Смерть
Неизвестно