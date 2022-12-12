Чеботько Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботько Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Чеботько Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович

Рождение ребёнка
06.10.1896

Дочь: Пелагия Григорьевна

Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Чеботько Матфей Григорьевич

Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.04.1900

Сын: Чеботько Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.06.1902

Сын: Чеботько Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1904

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.03.1908

Дочь: Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботько Григорий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботько Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Чеботько Григорий Антонович

Смерть
Неизвестно
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