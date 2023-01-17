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Чеботько Тихон Григорьевич

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

12.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1902

Отец: Чеботько Григорий Антонович

Мать: Чеботько Прасковья Андреевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.03.1923

Дочь: Марина Тихоновна

Мать ребёнка: Чеботько Евфросинья Моисеевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.03.1923

Дочь: Матрена Тихоновна

Мать ребёнка: Чеботько Евфросинья Моисеевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.09.1927

Сын: Чеботько Василий Тихонович

Мать ребёнка: Чеботько Евфросинья Моисеевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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