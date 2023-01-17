Чеботько Тихон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1902
Рождение ребёнка
27.03.1923
Дочь: Марина Тихоновна
Мать ребёнка: Чеботько Евфросинья Моисеевна
Рождение ребёнка
31.03.1923
Дочь: Матрена Тихоновна
Мать ребёнка: Чеботько Евфросинья Моисеевна
Рождение ребёнка
15.09.1927
Сын: Чеботько Василий Тихонович
Мать ребёнка: Чеботько Евфросинья Моисеевна
Смерть
Неизвестно